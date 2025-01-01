Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Altes Familienrezept von Sturmwaffels Oma

JoynStaffel 3Folge 2
Altes Familienrezept von Sturmwaffels Oma

Altes Familienrezept von Sturmwaffels OmaJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 2: Altes Familienrezept von Sturmwaffels Oma

35 Min.Ab 12

Sturmwaffel geht in die Vollen! Bevor er sich dem Dinner Duell stellt, startet er mit einem Einkaufsbummel bei Bos Food – auf der Suche nach den besten Zutaten für das Familienrezept seiner Oma: den legendären Sauerbraten. Mit viel Liebe und einem Hauch von Nostalgie bereitet er das Gericht zu, das in seiner Familie Tradition hat. Wird er mit diesem kulinarischen Meisterwerk seine Gegner beeindrucken und den Sieg nach Hause holen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen