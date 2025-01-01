Altes Familienrezept von Sturmwaffels OmaJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 2: Altes Familienrezept von Sturmwaffels Oma
35 Min.Ab 12
Sturmwaffel geht in die Vollen! Bevor er sich dem Dinner Duell stellt, startet er mit einem Einkaufsbummel bei Bos Food – auf der Suche nach den besten Zutaten für das Familienrezept seiner Oma: den legendären Sauerbraten. Mit viel Liebe und einem Hauch von Nostalgie bereitet er das Gericht zu, das in seiner Familie Tradition hat. Wird er mit diesem kulinarischen Meisterwerk seine Gegner beeindrucken und den Sieg nach Hause holen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
