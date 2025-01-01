Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen einJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 6: Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen ein
50 Min.
In dieser Folge von Dinner Duell steht Sturmwaffel vor einer kulinarischen Herausforderung: Zuerst zaubert er vier kreative Suppen für Bernd Zehner, Max und CrispyRob – doch das ist nur der Anfang! Zum großen Showdown will er mit dem legendären Sauerbraten seiner Oma und selbstgemachten Spätzle so richtig punkten. Wird es ihm gelingen, die Jury zu überzeugen? Ein spannendes Duell voller Herz und Geschmack – schaltet ein!
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG