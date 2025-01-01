Weihnachtlicher Abschluss bei MaxJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 8: Weihnachtlicher Abschluss bei Max
47 Min.Ab 6
In der finalen Folge der Weihnachtsstaffel von Dinner Duell steht Max vor seiner größten Herausforderung: Er tritt als letzter an den Herd – und das gegen die starke Konkurrenz! Auf dem Menü stehen kulinarische Meisterwerke wie ein perfekt gegartes Beef Wellington und das legendäre Kartoffelpüree à la Joël Robuchon. Wird Max es schaffen, Bernd zu übertrumpfen und sich den begehrten Titel zu sichern? Ein packendes und festliches Finale, bei dem jeder Bissen über den Sieg entscheiden könnte!
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG