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Dinner für Zwei
Folge 23: Dinner für Zwei: Jakob Seeböck & Lydia Prenner-Kasper
28 Min.Folge vom 16.05.2026
Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen – und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. Diesmal speisen und spielen die Publikumslieblinge Jakob Seeböck und Lydia Prenner-Kasper. Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Christoph Fälbl) ist bereit: Ein Drei-Gänge-Menü wartet auf die prominenten Gäste. Was sie nicht wissen: Zu jedem Gang serviert Christoph Fälbl eine Charakterrolle, die beide Promis abwechselnd darstellen müssen. Improvisation ist gefragt! Bildquelle: ORF III
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