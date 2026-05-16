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Dinner für Zwei

Dinner für Zwei: Jakob Seeböck & Lydia Prenner-Kasper

ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 16.05.2026
Dinner für Zwei: Jakob Seeböck & Lydia Prenner-Kasper

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Dinner für Zwei

Folge 23: Dinner für Zwei: Jakob Seeböck & Lydia Prenner-Kasper

28 Min.Folge vom 16.05.2026

Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen – und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. Diesmal speisen und spielen die Publikumslieblinge Jakob Seeböck und Lydia Prenner-Kasper. Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Christoph Fälbl) ist bereit: Ein Drei-Gänge-Menü wartet auf die prominenten Gäste. Was sie nicht wissen: Zu jedem Gang serviert Christoph Fälbl eine Charakterrolle, die beide Promis abwechselnd darstellen müssen. Improvisation ist gefragt! Bildquelle: ORF III

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