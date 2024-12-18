Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Kaffeefahrten
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche findet es viel sinniger auf einer Kaffeefahrt auch Kaffee und Kaffeemaschinen zu verkaufen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 04. März 2012.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004