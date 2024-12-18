Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Das Messi-Haus
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Tine Wittler renoviert das „total verrückte Messi-Haus“. Dittsche glaubt, dass es viele Leute gibt, die es für das Haus von Lionel Messi halten. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 11. März 2012.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004