Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Yes we Gauck / Zu Gast: Klaas Heufer-Umlauf

DittscheStaffel 17Folge 4vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche kommt „Yes we Gauck“-rufend in den Imbiss. Er will Obarack oder wie der heißt nachmachen. Doch er hat Ausspracheprobleme mit „Barack Obama“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. März 2012.

Dittsche
