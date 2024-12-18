Dittsches Lied wird geklautJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Dittsches Lied wird geklaut
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! „Lüllelülle, lille lille lülle...“ Dittsche hat im Radio ein Lied gehört das ganz bestimmt von ihm abgekupfert wurde. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. November 2013.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004