Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 20Folge 2vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! „Lüllelülle, lille lille lülle...“ Dittsche hat im Radio ein Lied gehört das ganz bestimmt von ihm abgekupfert wurde. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. November 2013.

