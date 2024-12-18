Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche Staffel 20 Folge 3 vom 18.12.2024
31 Min. Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Marietta Slomka und Sigmar Gabriel haben sich im Heute-Journal gestritten. Anscheinend sind die Politiker alle mit den Nerven am Ende, meint Dittsche. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 01. Dezember 2013.

