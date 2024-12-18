Super-Dittsche / Zu Gast: Howard CarpendaleJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Super-Dittsche / Zu Gast: Howard Carpendale
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss in einem Bademantel mit Superman-Emblem und präsentiert ihn Ingo. Den neuen Mantel - er ist jetzt „Super-Dittsche“ - hat er bei einer Tombola gewonnen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. November 2013.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004