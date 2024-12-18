Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Orkan Xaver
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Orkan Xaver wütet über Deutschland und prompt streiten sich Ingo und Dittsche darüber, ab welcher Windstärke eigentlich ein Orkan anfängt. Und was ist überhaupt ein Orkan? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. November 2013.
Weitere Folgen in Staffel 20
Alle Staffeln im Überblick
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004