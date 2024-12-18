Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche verletzt sich an Glühbirne

DittscheStaffel 5Folge 3vom 18.12.2024
Dittsche verletzt sich an Glühbirne

Dittsche verletzt sich an GlühbirneJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 3: Dittsche verletzt sich an Glühbirne

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat sich an einer kaputten Glühbirne den Daumen verletzt. Er hatte sie in den Müll geworfen und sich dann geschnitten. Zu Gast: Knut Hartmann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen