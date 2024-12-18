Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Probleme mit der Polizei

Staffel 5Folge 8vom 18.12.2024
Probleme mit der Polizei

Folge 8: Probleme mit der Polizei

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefviste! Dittsche hatte Probleme mit der Polizei. Er ist in Planten und Blomen von der Polizei verhaftet worden, weil er in der Nähe eines Kiosks mit Strumpfmaske stand. Zu Gast: Gerd.

