Dittsche in kurzer HoseJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Dittsche in kurzer Hose
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche trägt heute eine kurze Hose, weil seine rote Hose leider Herrn Karger zum Opfer gefallen ist. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004