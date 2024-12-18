Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 7Folge 9vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat das "Mädchen von Seite Eins" in der Bildzeitung entdeckt. Im Bildtext steht, dass sie vom Hafer gestochen wird. Doch das stimmt gar nicht...Zu Gast: Jens.

