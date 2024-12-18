Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 7Folge 10vom 18.12.2024
29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Mit einer Spiderman-Maske über dem Kopf stürmt Dittsche in den Imbiss. Er will Ingo erschrecken – das klappt natürlich nicht richtig. Zu Gast: Peter Merz.

