Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Dittsche als Spiderman
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Mit einer Spiderman-Maske über dem Kopf stürmt Dittsche in den Imbiss. Er will Ingo erschrecken – das klappt natürlich nicht richtig. Zu Gast: Peter Merz.
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004