Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Herausragende Entdeckungen / Zu Gast: Ulrich Deppendorf

DittscheStaffel 7Folge 12vom 18.12.2024
Herausragende Entdeckungen / Zu Gast: Ulrich Deppendorf

Herausragende Entdeckungen / Zu Gast: Ulrich DeppendorfJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 12: Herausragende Entdeckungen / Zu Gast: Ulrich Deppendorf

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Der HSV ist noch in den UI-Cup gekommen! Dittsche und Ingo philosophieren darüber, was das UI überhaupt heißen könnte. Zu Gast ist dabei Ulrich Deppendorf.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen