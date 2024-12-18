Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Treuekarte
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Wie immer packt Ingo drei Bier in Dittsches Plastiktüte. Der will diesmal vom Imbisswirt einen Stempel auf seiner Café-Treuekarte haben... Gast: Knut Hartmann.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004