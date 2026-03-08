Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIY-Makeover übers Wochenende

Ein frischer grüner Anfang

HGTVFolge vom 08.03.2026
Ein frischer grüner Anfang

Folge vom 08.03.2026: Ein frischer grüner Anfang

23 Min.Folge vom 08.03.2026

Ein liebloser Anbau wird von Jenni Yolo in einen stimmungsvollen Rückzugsort verwandelt. Mit Limewash-Farben, cleveren DIY-Ideen und viel Gespür für Atmosphäre entsteht ein Gästezimmer mit Dschungel-Charakter. Der Raum wird innerhalb eines Wochenendes komplett neu definiert und lädt zum Abschalten ein.

