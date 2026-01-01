Wohntraum nach Maß
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Wohntraum nach Maß
Jasmine Roth hat es sich zur Aufgabe gemacht, eintönige Vorstadthäuser in einzigartige Traumhäuser zu verwandeln. Die kalifornische Bauunternehmerin und Designerin verleiht den Häusern einen ganz eigenen Charakter und verwandelt 08/15-Häuser in individuelle Wohnträume.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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