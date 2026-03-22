Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DIY-Makeover übers Wochenende

Ein Gast kommt selten allein

HGTVFolge vom 22.03.2026
Ein Gast kommt selten allein

Ein Gast kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen

DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 22.03.2026: Ein Gast kommt selten allein

22 Min.Folge vom 22.03.2026

Jenni Yolo designt die Küche eines Freundes und lässt dabei seine venezolanischen Wurzeln und seinen Charakter mit einfließen. Während sie gemeinsam töpfern, wagt das Team ein Design-Experiment, bei dem Rückwand und Wandgestaltung auf völlig neue Weise verschmelzen.

Alle verfügbaren Folgen