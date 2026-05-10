Dolce Vita & Co (10/10): Das AngebotJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 40: Dolce Vita & Co (10/10): Das Angebot
Wieder einmal lässt Marios privater Kreditvermittler von sich hören. Er macht Mario das "Angebot", das Lokal offiziell einem russischen Geschäftsmann zu verkaufen, der das Dolce Vita zur Geldwäsche verwenden würde. Andernfalls würde Mario nicht besonders alt werden. Der Crew, Mario und Marianne gelingt es gerade noch, einen Plan einzufädeln, mit dem sie ihre Köpfe retten und die Bedrohung durch die Russenmafia abwenden können. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Bernhard Murg (Kredithai) Drehbuch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
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