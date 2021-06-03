Staffel 1 Folge 2: Notfall, feiern, NackedeiJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Notfall, feiern, Nackedei
Michael Zobl ist der erste und einzige Fahrrad-Pannenhelfer auf der Donauinsel. Seit 2017 fährt er auf der Insel Streife und hilft in Not geratenen Fahrradfahrern. Der Techniker und Fahrradfreak hat sogar eine eigene Notfallnummer, unter der man ihn erreichen kann. Kaum läutet das Telefon geht es für Michael Zobl mit seinem eigens installierten Blaulicht am Fahrrad zum Einsatzort. Einsatzgrund: Ein platter Fahrradreifen. Kaum angekommen geht es ans Reparieren und Flicken. Im Übrigen verlangt Florian nur Spenden für seinen Einsatz. Eines der legendärsten und ältesten Lokale auf der Donauinsel ist Tonis Inselgrill. Er gilt als Treffpunkt für alle echten Insulaner und die die es werden wollen. Die Donauinsel ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Es gibt Hundezonen, Grillzonen, die Fortgehmeile und den FKK-Bereich. Dort trifft man normalerweise auch Sabrina, Peter und Sepp. Die Würfelpoker begeisterten Pensionisten pokern am liebsten nackt, wenn es das Wetter zulässt. Und Sepp? Der redet am liebsten über sein Sexleben. „Ich habe ein sehr ausgelassenes Sexleben. Am meisten hatte ich mit der Chefsekretärin von meiner Firma.“ Na, dann wissen wir das auch.
