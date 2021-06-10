Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, Allerlei

ATVStaffel 1Folge 3vom 10.06.2021
Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, Allerlei

Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, AllerleiJetzt kostenlos streamen

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, Allerlei

47 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 6

Die Donauinsel gehört zu den Lieblingsorten der Wiener Bevölkerung. An sonnigen Tagen herrschen hier ein reger Publikumsverkehr und absolute Feierlaune. So manches Lokal lädt seine Gäste schon am Vormittag auf ein Schnapserl ein, am Copa Beach wird Salsa getanzt und für Recht und Ordnung sorgt eine eigene Inselaufsicht. ATV zeigt das bunte Treiben der Donauinsulaner.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Donauinsel - Leiwand am Eiland
ATV
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Alle 4 Staffeln und Folgen