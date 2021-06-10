Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, AllerleiJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Karaoke, Verwarnung, Allerlei
47 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 6
Die Donauinsel gehört zu den Lieblingsorten der Wiener Bevölkerung. An sonnigen Tagen herrschen hier ein reger Publikumsverkehr und absolute Feierlaune. So manches Lokal lädt seine Gäste schon am Vormittag auf ein Schnapserl ein, am Copa Beach wird Salsa getanzt und für Recht und Ordnung sorgt eine eigene Inselaufsicht. ATV zeigt das bunte Treiben der Donauinsulaner.
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4