Donauinsel - Leiwand am Eiland
Es wird nochmal so richtig leiwand am Eiland. In der vierten und letzten Folge geht es hoch her: ob DJ Ice bei der 90er-Jahre-Party bei Ferry’s Inselbüffet der Menge mit Gigi D’Agostino einheizt, Stammgast Christian seine ganz besondere Trinktaktik bei Mary’s Sommer-Station erklärt oder der arbeitslose Wally sich über die Kanaillen vom AMS beschwert – es ist das echte Leben, das bei ATV unterhält. Der arbeitslose Wally ist großer Insel-Fan, denn hier kann er bei seinen Spaziergängen so richtig entspannen. Und auch auftanken - vor allem flüssig. Seinen Flüssigproviant holt er sich gerne bei Mary’s Sommerstation. Da dürfen es auch gleich zwei Bier auf einmal sein. Er achtet wahrlich sehr auf seine Drink-Life-Balance. Bei der Work-Life-Balance schauts so aus, dass er in den letzten 20 Jahren ca. zehn Jahre arbeitslos war. Schuld hat daran das AMS. Christian ist seit fünf Jahren Stammgast bei Mary’s Sommerstation. Er hat eine ganz besondere Trinktaktik: "Ich trink halt lieber am Vormittag, geh dann schlafen und bin am Nachmittag wieder nüchtern." Gewusst wie, auf der Insel lernt man nicht aus. Ungewöhnlich auch das Projekt des Nudisten Gerhard. Er ist großer Fan von "Masters of the Universe" und will seine He-Man-Figuren auf der Insel fotografieren. Bei Ferry’s Inselbüffet ist heute Stimmung angesagt, wenn DJ Ice bei der 90er-Jahre-Disco mit Beats von Gigi D’Agostino einheizt. Da hält es niemand auf den Sitzen.
