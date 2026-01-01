Donauinsel - Leiwand am Eiland
5 StaffelnAb 12
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Die Donauinsel gehört zu den Lieblingsorten der Wiener Bevölkerung. An sonnigen Tagen herrschen hier ein reger Publikumsverkehr und absolute Feierlaune. So manches Lokal lädt seine Gäste schon am Vormittag auf ein Schnapserl ein, am Copa Beach wird Salsa getanzt und für Recht und Ordnung sorgt eine eigene Inselaufsicht. ATV zeigt das bunte Treiben der Donauinsulaner.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
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