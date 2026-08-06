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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Sommer, Hitze, Kultfiguren: Die Donauinsel zeigt ihr wahres Gesicht

ATVStaffel 5Folge 1vom 06.08.2026
Sommer, Hitze, Kultfiguren: Die Donauinsel zeigt ihr wahres Gesicht

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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 1: Sommer, Hitze, Kultfiguren: Die Donauinsel zeigt ihr wahres Gesicht

48 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, dann weiß Wien: Auf der Donauinsel beginnt die Hochsaison und bei der U6-Sommerstation wird gefeiert. Mitten im Geschehen: Der Elvis aus Floridsdorf - eine echte Kultfigur, die seit Jahren für Stimmung sorgt. Doch die Donauinsel ist mehr als ein Treffpunkt für Originale. Sie ist ein eigenes Lebensgefühl.

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