Sommer, Hitze, Kultfiguren: Die Donauinsel zeigt ihr wahres GesichtJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 1: Sommer, Hitze, Kultfiguren: Die Donauinsel zeigt ihr wahres Gesicht
48 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, dann weiß Wien: Auf der Donauinsel beginnt die Hochsaison und bei der U6-Sommerstation wird gefeiert. Mitten im Geschehen: Der Elvis aus Floridsdorf - eine echte Kultfigur, die seit Jahren für Stimmung sorgt. Doch die Donauinsel ist mehr als ein Treffpunkt für Originale. Sie ist ein eigenes Lebensgefühl.
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4