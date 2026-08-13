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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Sommer, Szenen und echte Originale vom Wiener Lieblingsplatz

ATVStaffel 5Folge 2vom 13.08.2026
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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 2: Sommer, Szenen und echte Originale vom Wiener Lieblingsplatz

48 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Am Ende der Donauinsel liegt ein echter Geheimtipp: Die Fischerhütte - ein kleines, feines Lokal, das längst Kultstatus erreicht hat. Hier wird direkt am Wasser gefeiert, gelacht - und einer steht im Mittelpunkt: Schurl, der charmante Inhaber und frühere "Mister Langenzersdorf". Und auch Gerda darf auf der Insel nicht fehlen: Sie ist unterwegs zu einem traditionellen Thai-Treffen. Zwischen Massagen, leckeren Speisen und viel Herzlichkeit lässt sie es sich richtig gut gehen.

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