Sommer, Szenen und echte Originale vom Wiener LieblingsplatzJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 2: Sommer, Szenen und echte Originale vom Wiener Lieblingsplatz
48 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Am Ende der Donauinsel liegt ein echter Geheimtipp: Die Fischerhütte - ein kleines, feines Lokal, das längst Kultstatus erreicht hat. Hier wird direkt am Wasser gefeiert, gelacht - und einer steht im Mittelpunkt: Schurl, der charmante Inhaber und frühere "Mister Langenzersdorf". Und auch Gerda darf auf der Insel nicht fehlen: Sie ist unterwegs zu einem traditionellen Thai-Treffen. Zwischen Massagen, leckeren Speisen und viel Herzlichkeit lässt sie es sich richtig gut gehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4