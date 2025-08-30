Doppelter Einsatz - Seitensprung in den TodJetzt kostenlos streamen
Doppelter Einsatz
Folge 11: Doppelter Einsatz - Seitensprung in den Tod
Mehrere Frauen, alle Kundinnen einer Seitensprungagentur, werden ermordet. Die Fälle gleichen einander. Hier scheint ein Serienmörder seine Hand im Spiel zu haben. Zu Sabrinas Ärger hat der Hauptverdächtige, Michael Petzold, ein hieb- und stichfestes Alibi. Unterdessen hat sich Caro verliebt und ist sicher, den Richtigen gefunden zu haben. Besetzung: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Eva Herzig (Caroline Behrens) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Judith Engel (Ute Hartmann) Fritz Hammel Nicola Thomas (Cornelia Meier) Regie: Peter Patzak Drehbuch: Leo P. Ard, Birgit Grosz Kamera: Andreas Köfer Musik: Veit Hansen Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick