Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelter Einsatz

Doppelter Einsatz - Mord auf dem Stundenplan

ORF2Staffel 1Folge 9vom 23.08.2025
Doppelter Einsatz - Mord auf dem Stundenplan

Doppelter Einsatz - Mord auf dem StundenplanJetzt kostenlos streamen

Doppelter Einsatz

Folge 9: Doppelter Einsatz - Mord auf dem Stundenplan

91 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Auf einer Schultoilette wird die Leiche einer Lehrerin gefunden. Sabrina steckt mitten in den Ermittlungen, als sie die schreckliche Nachricht erreicht, dass Ellen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Kriminalkommissarin Caroline Behrens soll Sabrina fortan unterstützen. Unter diesen Umständen fällt es Sabrina allerdings schwer, sich mit ihrer neuen Kollegin zu arrangieren. Besetzung: Eva Herzig (Caroline Behrens) Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Brigitte Böttrich (Renate Wilkerling) Ruby Kossin (Michelle Behrens) u.a. Regie: Dror Zahave Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Uli Kudicke Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia Bildquelle: ORF/RTL

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Doppelter Einsatz
ORF2
Doppelter Einsatz

Doppelter Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen