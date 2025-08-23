Doppelter Einsatz - Mord auf dem StundenplanJetzt kostenlos streamen
Doppelter Einsatz
Folge 9: Doppelter Einsatz - Mord auf dem Stundenplan
Auf einer Schultoilette wird die Leiche einer Lehrerin gefunden. Sabrina steckt mitten in den Ermittlungen, als sie die schreckliche Nachricht erreicht, dass Ellen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Kriminalkommissarin Caroline Behrens soll Sabrina fortan unterstützen. Unter diesen Umständen fällt es Sabrina allerdings schwer, sich mit ihrer neuen Kollegin zu arrangieren. Besetzung: Eva Herzig (Caroline Behrens) Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Brigitte Böttrich (Renate Wilkerling) Ruby Kossin (Michelle Behrens) u.a. Regie: Dror Zahave Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Uli Kudicke Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia Bildquelle: ORF/RTL
