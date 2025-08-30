Doppelter Einsatz - Ein mörderischer SpaßJetzt kostenlos streamen
Doppelter Einsatz
Folge 12: Doppelter Einsatz - Ein mörderischer Spaß
Auf eine Reihe von Luxusrestaurants werden Überfälle verübt. Hauptgeschädigter ist Maximilian Seebach, Besitzer einer Restaurantkette. Über den gestohlenen, getunten Fluchtwagen führt die Spur zu einem jungen Autofreak, der für Sabrina und Caro kein Unbekannter ist. Als bei einem weiteren Überfall der Manager des Restaurants getötet wird, gerät auch Seebach jr. ins Visier der Kommissarinnen, der gegen das Opfer eine starke Abneigung hegte. Besetzung: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Eva Herzig (Caroline Behrens) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Ruby Kossin (Michelle Behrens) Enno Hesso Bernd Jeschek Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Matthias Tschiedel Musik: Paul Vincent Gunia
