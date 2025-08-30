Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelter Einsatz

Doppelter Einsatz - Ein mörderischer Spaß

ORF2Staffel 1Folge 12vom 30.08.2025
Doppelter Einsatz - Ein mörderischer Spaß

Folge 12: Doppelter Einsatz - Ein mörderischer Spaß

92 Min.Folge vom 30.08.2025

Auf eine Reihe von Luxusrestaurants werden Überfälle verübt. Hauptgeschädigter ist Maximilian Seebach, Besitzer einer Restaurantkette. Über den gestohlenen, getunten Fluchtwagen führt die Spur zu einem jungen Autofreak, der für Sabrina und Caro kein Unbekannter ist. Als bei einem weiteren Überfall der Manager des Restaurants getötet wird, gerät auch Seebach jr. ins Visier der Kommissarinnen, der gegen das Opfer eine starke Abneigung hegte. Besetzung: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Eva Herzig (Caroline Behrens) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Ruby Kossin (Michelle Behrens) Enno Hesso Bernd Jeschek Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Matthias Tschiedel Musik: Paul Vincent Gunia

