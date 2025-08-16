Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelter Einsatz

Doppelter Einsatz - Gefährliche Liebschaft (1/7)

ORF2Staffel 1Folge 8vom 16.08.2025
91 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Sabrina und Caro sollen einen Kronzeugen gegen Mafiaboss Nesjec schützen – doch der Zeuge wird vor ihren Augen ermordet. Caro will als Belastungszeugin aussagen, doch nach einem Unfall mit Fahrerflucht wird sie verhaftet. Verletzt und ohne Erinnerung beginnt sie, an einer Intrige zu zweifeln. Bildquelle: ORF/RTL

