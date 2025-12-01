Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 12: Doppeltes Pech
47 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Johnny Tran wird nach einer Flugreise mit starken Hustenanfällen in die Notaufnahme eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstirbt. Möglicherweise ist eine Infektion der Grund dafür. Dr. G muss nun schnell herausfinden, was Johnny getötet hat - denn möglicherweise sind noch andere Passagiere seines Fluges infiziert. - Keith Douglas ist von einem brutalen Mörder hingerichtet worden. Kann der Täter geschnappt werden, bevor es noch mehr Opfer gibt?
