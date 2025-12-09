Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 7: Tödlicher Kummer
47 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 16
Donald Finch stirbt überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit. Bei der Autopsie findet Dr. G Hinweise darauf, dass Donald bettlägerig war. Doch was fesselt einen 32-Jährigen ans Bett? Während des Frühstücks mit seinem Sohn Damian fängt Jack Harper plötzlich an, mit einem Messer auf sich selbst einzustechen - das behauptet zumindest Damian. Will er vertuschen, dass er seinen Vater getötet hat?
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.