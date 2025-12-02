Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Launen des Schicksals
47 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
In einem Motel findet ein Zimmermädchen einen toten Gast. Der Mann war kurz zuvor in die USA eingereist, und die einzigen Hinweise auf seine Identität sind ein Pass und ein kleiner Koffer. Nun soll Dr. G das Puzzle zusammensetzen. Außerdem muss die Pathologin herausfinden, ob der enorme Alkoholkonsum auf seinem Junggesellenabschied Reed Baley das Leben kostete, oder ob sich in seinem Körper eine tickende Zeitbombe versteckt hatte.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.