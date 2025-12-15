Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Versteckte Killer

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8vom 15.12.2025
Versteckte Killer

Versteckte KillerJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 8: Versteckte Killer

47 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Der Highschool-Footballspieler Alonzo Smith geht mit Rückenschmerzen in die Notaufnahme und wird mit dem Rat, sich auszuruhen, nach Hause geschickt. Kurz darauf ist er tot. Starb Alonzo an einer seltenen Infektionskrankheit? Als Marie Allen ihre Schwester Leesha besuchen will, macht sie eine schreckliche Entdeckung: Leesha liegt tot und blutüberströmt auf der Couch. War es ein Unfall oder Mord?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen