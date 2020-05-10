Harte Beule, schlabbriger KernJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 10.05.2020: Harte Beule, schlabbriger Kern
Vor einigen Tagen hat Dr. Lee bei ihrem Patienten David ein Rhinophym entfernt. Dabei war ihr eine verdächtige Wucherung unter dem rechten Auge aufgefallen, vermutlich Hautkrebs. Um David vor der OP nicht zu beunruhigen, hat die Dermatologin eine Gewebeprobe entnommen und bespricht nun das Ergebnis: David hat ein Basalzellkarzinom, das entfernt werden muss, solange es noch möglichst klein ist. Diese Karzinome bilden sehr selten Metastasen, können aber ins Gewebe hineinwachsen und Knorpel zerstören. Wenn man es, wie in Davids Fall, zu groß werden lässt, kann es auch auf Auge und Nase übergreifen.
