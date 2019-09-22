Was ist rund und stinkt nach Fisch?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.09.2019: Was ist rund und stinkt nach Fisch?
Rhonda aus Orlando, Florida, hat fast ein Dutzend Beulen auf dem Kopf, die sie kaum verbergen kann. Die 53-Jährige versucht, die Wucherungen unter ihrer Frisur zu verstecken, doch die beiden größten sind inzwischen hart verkrustet und schmerzen, so dass sich die Familienmutter echte Sorgen macht. Die Ärzte, die Rhonda bisher konsultierte, wollten ihr vor der Behandlung den Kopf kahlscheren. Aber ihre Haare sind Rhondas letzte Rettung, um die Auswüchse zu verbergen. Tochter Meagan hat Angst, dass die Beulen Krebsgeschwüre sein könnten und drängt ihre Mutter, endlich einen Spezialisten aufzusuchen. Doch selbst Dr. Lee ist von den merkwürdigen Höckern überrascht.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
