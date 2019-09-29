Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Pimple Popper

99 Eiterballons

TLCFolge vom 29.09.2019
99 Eiterballons

99 EiterballonsJetzt kostenlos streamen

Dr. Pimple Popper

Folge vom 29.09.2019: 99 Eiterballons

45 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 12

Jennifer aus Philadelphia leidet seit elf Jahren an Wucherungen, die inzwischen ihre ganzen Ohrmuscheln bedecken. Sie sind sehr schmerzhaft, verursachen Kopfschmerzen und führen auch zu Schwindelgefühlen. Außerdem kann die 29-Jährige seit einiger Zeit nur noch schlecht hören. Die Gründe für diese Hautveränderungen sind möglicherweise alte Piercings in beiden Ohren, die sich entzündeten und schlecht verheilten. Doch das ist keine Lösung für Jennifers Problem. Da ihr bisher kein Arzt helfen konnte, und die Wucherungen weiterwachsen, hat Jennifer Depressionen bekommen, denn sie sieht sich selbst als Missgestalt. Wird Dr. Lee ihr helfen können?

Alle verfügbaren Folgen