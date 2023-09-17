Dr. Pimple Popper
Folge vom 17.09.2023: Die Spitze des Neurofibroms
44 Min.Folge vom 17.09.2023Ab 12
Mike aus Kalifornien hat eine Riesenquaddel am Hinterkopf, die immer größer wird. Vor zwölf Jahren war es nur ein kleiner Pickel, doch der explodierte förmlich. Um die Wucherung zu verdecken, trägt der junge Mann immer Mützen. Doch bald heiratet er und will das hässliche Ding loswerden. Außerdem ist seine Verlobte Tania besorgt, dass die Quaddel bösartig sein könnte, denn Mike war deswegen noch nie beim Arzt. Dr. Lee diagnostiziert ein Lipom, das an sich problemlos zu entfernen wäre, doch die Lage nahe der Schädeldecke ist schwierig. Sie muss die Stelle gut betäuben, um größere Blutungen zu vermeiden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.