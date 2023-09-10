Dr. Pimple Popper
Folge vom 10.09.2023: Ein Klotz am Arm
45 Min.Folge vom 10.09.2023Ab 12
Kelly aus Wisconsin hat eine Geschwulst, so groß wie eine Grapefruit, an der Schulter. Sie leidet unter Dauerschmerzen und konnte seit drei Jahren nicht einmal durchschlafen. Das Riesending beeinträchtigt ihr ganzes Leben, ihren Job, ihr Selbstwertgefühl. Ein Arzt wollte Kelly unter Vollnarkose operieren, aber die gestresste Familienmutter lehnte ab, weil ihr der Eingriff zu gefährlich war. Nun soll sie Dr. Lee von ihrem Leidensdruck befreien. Die Expertin diagnostiziert ein Riesenlipom und hofft, es unter örtlicher Betäubung entfernen zu können. Doch als die Hälfte geschafft ist, gibt es Probleme.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
