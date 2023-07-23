Dr. Pimple Popper
Folge vom 23.07.2023: Basalzellkarzinom am Auge
44 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12
Jacqueline aus Texas hat eine riesige Wulst an der rechten Schulter, die einer dritten Brust ähnelt. Die 42-Jährige fühlt sich damit wie ein Freak, hat Schmerzen und ist im Alltag oft eingeschränkt, doch da sie große Angst vor Ärzten hat, wurde bis jetzt nichts unternommen. Ihr Lebensgefährte konnte sie nun zu einem Termin bei Dr. Lee überreden. Die Expertin nimmt übergroße Wucherungen besonders ernst, weil bei deren Entfernung ein größeres Blutungsrisiko sowie Infektionen drohen. Die Patienten müssen während des Eingriffs unter Lokalanästhesie entspannt bleiben, aber Jacqueline hat davor eine Heidenangst.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.