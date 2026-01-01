Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Son-Goku in Gefahr

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 27vom 12.01.2026
Son-Goku in Gefahr

Dragonball

Folge 27: Son-Goku in Gefahr

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Das Finale zwischen Goku und seinem verkleideten Lehrmeister geht weiter. Beide sind gleich stark und kämpfen immer noch, als die Sonne längst untergegangen ist. Als sich Goku beim Anblick des Mondes wieder in ein Affenmonster verwandelt, muss sein Rivale reagieren ...

Dragonball

Dragonball

