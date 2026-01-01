Dragonball
Folge 27: Son-Goku in Gefahr
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Das Finale zwischen Goku und seinem verkleideten Lehrmeister geht weiter. Beide sind gleich stark und kämpfen immer noch, als die Sonne längst untergegangen ist. Als sich Goku beim Anblick des Mondes wieder in ein Affenmonster verwandelt, muss sein Rivale reagieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation