Dragonball
Folge 40: Das Halbfinale
Folge vom 06.03.2026Ab 12
Es ist fast ein Kampf der Generationen, als der junge Tien Shinhan im Halbfinale gegen den erfahrenen Jackie Chun antritt. Beide erkennen schnell, dass sie ihren Gegner nicht unterschätzen dürfen.
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
12
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation