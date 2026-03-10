Dragonball
Folge 44: Der große Tag beginnt
21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Im Finale des 22. Großen Turniers der Kampfsportkunst trifft Goku auf Tien Shinhan. Es wird ein Duell, bei dem es um mehr als einen sportlichen Erfolg geht ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation