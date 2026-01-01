Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Ab 12
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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Zehn Luxus verwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?
Genre:Unterhaltung
Produktion:CO, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn