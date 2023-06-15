Auf der Suche nach dem perfekten BrautkleidJetzt kostenlos streamen
Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 15.06.2023: Auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid
44 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Megan und Jon heiraten. An ihrem großen Tag will die XXL-Frau blendend aussehen und verabredet sich mit ihren Freundinnen zum Brautkleid-Kauf. Die Robe soll an den richtigen Stellen figurbetont sein, ihr Dekolletee zur Geltung bringen, aber nicht einengen. Ashely ist etwas neidisch, als Megan Schleier anprobiert. Sie würde auch gern den Mann fürs Leben haben. Die Braut in spe zwängt sich derweil in verschiedene Modelle, wird aber nicht fündig. Sie möchte vor der Hochzeit noch etliche Pfunde loswerden, was die Outfit-Suche nicht einfacher macht. Danach geht es für die übergewichtigen Freundinnen ins Wellness-Wochenende.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.