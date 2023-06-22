Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 22.06.2023: Ashely will aufgeben
44 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 6
Eigentlich hatten die XXL-Freundinnen gedacht, dass Entspannung, gesundes Essen und etwas Sport auf sie warten, doch ihre Kur erweist sich als knallhartes Bootcamp: In aller Herrgottsfrüh werden sie per Megafon geweckt und aus dem Bett gescheucht. Als erstes steht heute Radfahren auf dem Programm. Doch Ashely hat solchen Muskelkater, dass sie nicht aufstehen will – was die anderen ihr nicht durchgehen lassen. Nach einer heftigen Diskussion gibt es Frühstück auf Tofu-Basis, gefolgt von einem Gruppentraining mit Coach Hunter, das es in sich hat. Meghan und Vanessa geraten sich dabei heftig in die Haare.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.