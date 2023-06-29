Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 29.06.2023: Nur eine wird operiert
44 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6
Obwohl das Bootcamp den XXL-Freundinnen alles abverlangte, haben die vier neue Energie getankt und mehr Selbstbewusstsein bekommen. Meghan weiß jetzt, dass sie keine traditionelle Hochzeit will, sondern ein Fest, dass ihre und Jons Persönlichkeit widerspiegelt. Da beide Fantasy-Storys und das Mittelalter lieben, schwebt ihr nun eine entsprechende Motto-Hochzeit vor. Und auch die Torte soll ins Bild passen. Obwohl die Freundinnen sehr auf die Ernährung achten müssen, gibt es heute eine Kuchen-Verkostung mit gesunden Alternativen: Zur Wahl stehen eine Keto-Buttercreme-Torte und ein zuckerfreier Schoko-Erdbeerkuchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.