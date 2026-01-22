Eco Spezial: Der Trump-Effekt - wie der US-Präsident unseren Wohlstand gefährdet vom 22.01.2026Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.01.2026: Eco Spezial: Der Trump-Effekt - wie der US-Präsident unseren Wohlstand gefährdet vom 22.01.2026
36 Min.Folge vom 22.01.2026
Ein Jahr ist Donald Trump - erneut - der mächtigste Mann der Welt. Und er spielt diese Macht hemmungslos aus: Für nahezu alle Länder der Welt hat er Zölle verhängt oder angedroht. Für Österreichs Exportwirtschaft sind die Maßnahmen hochproblematisch. Viele Betriebe leiden bereits unter hohen Energiepreisen und steigenden Löhnen, nun droht zusätzlicher Stellenabbau. Nicht die Zölle allein gefährden den Wohlstand, sondern die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten und die aggressive Wirtschaftspolitik Chinas. Zwischen den Machtblöcken USA und China droht Europa zum Spielball zu werden. Bildquelle: ORF / APA-Images / AP / Julia Demaree Nikhinson
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